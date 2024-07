Anna Lewandowska skrytykowana przez fanów! Trenerka zamieściła na swoim Facebooku post z przepisem na niedzielny obiad, który nie spotkał się z entuzjazmem jej wielbicieli. Co zaproponowała Ania? Oczywiście coś bardzo zdrowego. Żona Roberta Lewandowskiego słynie ze swojego zamiłowania do wartościowej diety, więc również i ten przepis wpisywał się w ten kanon. Anna Lewandowska zaproponowała zupę krem z marchewek i pomarańczy. Na zdjęciu potrawa wygląda pysznie, jednak wielbiciele trenerki wyraźnie nie byli zachwyceni jej najnowszym pomysłem na niedzielne danie. Pojawiło się mnóstwo komentarzy z zapytaniem o... tradycyjny polski rosół, który w wielu domach gości na stołach właśnie w niedzielę!

Mój mąż z tym kremem na obiad by mnie wygnał z domu.

Rosołu byś ugotowała!

Niedzielna zupa to rosół!

Zastanawiam się, co by mój mąż powiedział po 10 h pracy, pomyślałby chyba ze to zupka dla 3 latka.... a znając mojego 3 latka powiedziałby mamo bllleee.