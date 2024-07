Robert Lewandowski napisał książkę? W pierwszej chwili po wpisie jego żony Anny Lewandowskiej na Facebooku można tak sądzić.

Jestem BAAARDZO DUMNA! Cieszę się, że mój mąż jest przykładem do naśladowania dla tych najmłodszych! Dlatego też, powstała pierwsza biografia Roberta Lewandowskiego. Przemiło się czyta!! GORĄCO POLECAM! - napisała na Instagramie Ania.

Okładka książki Lewandowskiego wygląda tak.

Jak się okazuje, książka pod tytułem "Lewy. Chłopak, który zachwycił świat" to biografia Roberta Lewandowskiego, piłkarz jej nie napisał, tylko w całości autoryzował. Jaki fragment życia obejmuje biografia dopiero dwudziestoośmioletniego piłkarza? Chodzi o dzieciństwo Lewandowskiego. Bo jest to książka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, fanów piłki nożnej.

"Lewy" to uniwersalna historia chłopca, który ani przez chwilę nie wahał się, co jest dla niego ważne. Opowieść o wielkim talencie i konsekwencji. O tym, że nawet porażkę można przekuć w sukces. To współczesna bajka, w której wszystko wydarzyło się naprawdę - czytamy w zapowiedzi książki.