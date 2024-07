Hanna Lis pochwaliła się bardzo zgrabnymi nogami! Dziennikarka pokazała fanom na Instagramie wspólne zdjęcie z Łukaszem Jemiołem z planu sesji do programu Azja Express i... zachwyciła swoim wyglądem. Była gwiazda TVP i uczestniczka nowego show stacji TVN pozuje w krótkiej sukience, która podkreśliła jej długie i szczupłe nogi.

Z Łukaszkiem na planie sesji dla Azja Express. Wizerunek baaaaardzo odległy od tego, co zobaczycie we wrześniu. Nie: nie łapałam stopa w szpilkach - napisała pod fotką Hanna Lis.

Internauci byli zachwyceni wyglądem Hanny Lis. W komentarzach posypały się komplementy.

O matko jaka laska Haniu, ale nogi

Oj tak - musimy przyznać, że takich nóg mogłaby jej pozazdrościć niejedna dwudziestolatka. I chociaż Hanna Lis jeszcze kilka dni temu sama nie mogła uwierzyć, patrząc na swoje zdjęcie z pokazu Łukasza Jemioła, że to ona jest właścicielką tak zgrabnych nóg- to po obejrzeniu oryginalnego zdjęcia- wreszcie przyznała, że "To nie robota grafika, a zdolny fotograf".

Hanna Lis jest chyba zbyt skromna- spójrzcie sami na jej najnowsze zdjęcie! Ależ ona ma nogi!

Hanna Lis pokazała zdjęcie z sesji do programu Azja Express.

Instagram

Dziennikarka nie mogła uwierzyć, że ma tak zgrabne nogi.

Instagram

Hanna Lis skomentowała "aferę" z nogami na Instagramie.