Ostatnio coraz rzadziej Hanna i Tomasz Lis pojawiają się razem na publicznych wydarzeniach. Co więcej, dziennikarka po raz pierwszy w historii ich związku nie wspierała męża podczas Maratonu Warszawskiego (zobacz). On z kolei nie towarzyszył jej kiedy brylowała na prezentacji jesiennej ramówki TVP. Według znajomych pary, obecnie przechodzą kryzys, ale jest on tylko chwilowy, bo spięcia do których dochodzi nie są aż tak bardzo poważne.

- Hanna i Tomek mają bardzo silne charaktery. Są jak włoska rodzina. Wielka afera i szybka zgoda. Jeśli jednak ktoś lub coś ponosi winę za kryzys w ich związku, że mają dla siebie za mało czasu, to jest to tylko... praca - mówi znajomy Lisów w "Party".

Ciekawe czy Kinga Rusin otworzy szampana czytając takie doniesienia na temat relacji byłego męża i byłej najlepszej przyjaciółki?

