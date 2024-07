Kolejna edycja muzycznego programu "The Voice of Poland" niestety nie odbyła się w sezonie wiosennym. Nie znamy dokładnych przyczyn takiej, a nie innej decyzji produkcji programu, ale wiemy że została ona przełożona w czasie i ruszy w jesiennej ramówce TVP. Największym jednak zaskoczeniem, była informacja o zmianie prowadzącej show. Piękną Magdalenę Mielcarz zastąpi Halinka Mlynkova, która dotąd znana była z zespołu Brathanki. Zobacz: Halinka Mlynkova poprowadzi The Voice of Poland!

Tych nowości w życiu wokalistki wydarzyło się więcej. Halinka wyszła ponownie za mąż i wzięła bajkowy ślub z Leszkiem Wronką. Zobacz: Halinka Mlynkova i Leszek Wronka już po ślubie! Piosenkarka niechętnie komentowała jednak wydarzenie związane z poprowadzeniem muzycznego show. Z racji zawieszenia edycji z jej udziałem, trudno było Mlynkovej komentować sprawę i wypowiadać się o przyczynach decyzji stacji. Jednak na 25-leciu "Twojego Stylu" zapytana przez naszą reporterkę o "The Voice of Poland" odpowiedziała

Z tego co ja wiem szczegóły są takie, że ona się odbędzie, mam nadzieję że nic się nie zmieni, na pewno są niespodzianki dla widzów również ponieważ nie są znane nazwiska jury. Z jednej strony lepiej jak człowiek jest rzucony na głęboką wodę i szybko. Ja już nie mogę się doczekać!



Będziecie oglądać "The Voice of Poland" ? Kto powinien zasiąść w jury programu?