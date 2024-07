1 z 12

Wczoraj w warszawskim Centrum Handlowym Wola Park odbyła się inauguracja programu społecznego pod hasłem „BARTEK i o to biega”. Znane osobistości ze świata show-biznesu wraz z popularną marką obuwia dla najmłodszych, która od lat dba o zdrowy rozwój dziecka, zachęcały rodziców oraz ich pociechy do aktywnego, wspólnego spędzania czasu. W trakcie imprezy zaproszeni goście wskazali Fundacje oraz Domy Dziecka, do których trafi aż 200 markowych par butów.

Na charytatywnym evencie pojawiło się wiele gwiazd m.in.: Olga Borys z mężem Wojciechem Majchrzakiem, Dorota Czaja w ciąży, Aldona Orman, Anna Gzyra, Magda Steczkowska oraz Artur Chamski. Imprezę prowadziła najpopularniejsza sexy mama - Katarzyna Cichopek, która wspólnie z zaproszonymi gośćmi stworzyła listę pomysłów na codzienną aktywność. Główną atrakcją spotkania był występ hiphopowej formacji „Shadow” z Akademii Tańca Marcina Hakiela.

Zobaczcie, jak zaprezentowały się wszystkie gwiazdy :