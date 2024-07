1 z 16

Wczoraj wieczorem odbył się ostatni półfinał czwartej edycji "Got to dance". Na scenie ponownie zaprezentowało się wielu utalentowanych tancerzy, a niektóre z występów wprawiły jurorów w osłupienie. Niestety do wielkiego finału mogły przejść tylko dwie osoby, bądź zespoły. Tym razem najlepsi okazali się Michał "Kaczorex" Kaczorowski i UDS Kids.

Podczas programu swoje kolejne stylizacje mogli pokazać jurorzy. Joanna Liszowska wybrała sukienkę w wężowy motyw, Anna Jujka i Alan Andersz postawili na ulubiony luźny styl uliczny, a Michał Malitowski, jak zwykle prezentował się elegancko.