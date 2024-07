1 z 8

Gwiazdy, które są za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE

Gwiazdy popierają pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej! Wiele znanych osobistości z Wielkiej Brytanii zabrało głos w sprawie słynnego Brexitu. Dziś w Wielkiej Brytanii odbywa się referendum, w którym Brytyjczycy zadecydują o swoich dalszych losach w UE. Do głosowania za pozostaniem w strukturach unijnych zachęcał premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Rozpoczął on akcję "Remain", do której włączyło się wiele sław. Wśród nich znaleźli się m.in. Victoria i David Beckhamowie, Keira Knightley, Daniel Craig, Benedict Cumberbatch, Jeremy Clarkson, Matt Damon i wiele innych. Zobacz galerię gwiazd, które chcą, by Wielka Brytania nie wychodziła z Unii Europejskiej.

