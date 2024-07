1 z 9

Od kilku tygodni na Facebooku niektórych gwiazd pojawiają się ich zdjęcia w sukniach ślubnych i welonie. Każda z nich trzyma w ręce kartkę z napisem "#powiedziałamtak, 14.09". Wiele osób zastanawiało się o co w tym wszystkim chodzi. Okazuje się, że już 14 września na warszawskiej Agrykoli odbędzie się Bieg w Sukniach Ślubnych na rzecz chorej Julii Torli. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce - okazja do dobrej zabawy, a przede wszystkim pomocy.

Udział w biegu potwierdziły m.in. Aneta Zając, Marta Wierzbicka, Natalia Siwiec, Klaudia Halejcio, Ewa Szabatin, Anita Sokołowska, Maja Bohosiewicz czy Joanna Jabłczyńska. Która z nich poradzi sobie najlepiej? Przekonamy się już w niedzielę. Tak gwiazdy prezentują się w sukniach ślubnych: