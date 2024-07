Dawid Podsiadło jak zawsze rozpisał się na Facebooku. W związku z tym jego życzenia są obszerniejsze w porównaniu do innych gwiazd:

No to co Gargamele, Nicponie, ludzie Zacni i Wrażliwi? Spokojnych dni najbliższych. Wszystkiego dobrego. Powiedziałbym Wam, że w wolnej chwili możecie zagłosować na LP3 na Curly Heads, że mamy super ciuchy z Curly na trasie do kupienia, żebyście na koncerty przyszłi bo razem z Fender Guitar rozdajemy na każdym piękny instrument, że prace nad druga płytą solową idą przyjemnie bardzo bardzo, ale dam Wam odpocząć i nacieszyć świątecznym nastrojem.

Be safe guys. Love You.