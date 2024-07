1 z 12

Wczoraj w popularnym warszawskim klubie Foksal XVIII odbyła się impreza z okazji drugich urodzin programu Łukasza Jakóbiaka "20m2 Łukasza". Oczywiście nie zabrakło na niej samego gospodarza, a celebrować rocznicę talk-show przyszło też kilka gwiazd, które miały okazję być przepytywane w słynnej kawalerce. Pojawili się m.in. Ewa Minge, Ilona Felicjańska, Czesław Mozil czy Patricia Kazadi. Ostatnia dwójka wystąpiła też na scenie jako goście muzyczni.

Goście podkreślali, że w przeciwieństwie do większości imprez medialnych, tutaj zabawa naprawdę trwała do białego rana. Jakóbiak z kolei dał się poznać z nowej strony - stanął bowiem za konsolą didżeja, gdzie zagrał energetycznego seta w towarzystwie kolektywu T2P. Dziennikarz może więc zapisać na swoim koncie kolejny sukces, bowiem żaden program internetowy nie doczekał się do tej pory tak hucznego wydarzenia.

Tak prezentowały się gwiazdy na imprezie urodzinowej programu Łukasza: