Na popołudniowej imprezie BAFTA Tea Party (British Academy of Film and Television Arts), można było spotkać świetnie urbane gwiazdy Hollywood.

Reklama

Wśród nich znalazła się Charlize Theron w sukience z kolekcji Stelli McCartney. Aktorka połączyła ją z sandałkami na obcasie i małą kopertówką za ok. 3,500 złotych od Bottegi Venety.

Młoda Shailene Woodley, każdy czerwony dywan zalicza w kreacji od największych projektantów na świecie. Tym razem założyła dość ciekawą kreację Jasona Wu z jego kolekcji pre-fall 2012.

Evan Rachel Wood, wybrała komplet w stylu lat 40. zaprojektowany przez Rolanda Moureta.

Nominowana do Oscara Michelle Williams, wybrała biało-czarny model sukienki Victorii Beckham nazwany „Victoria” z jej wiosenno-letniej linii.

Zobacz także

Młodziutka Chloe Moretz, wybrała tym razem musztardową bluzkę za ok. 7,500 złotych i spódnicę w czarne paski za ok. 4,000 złotych, z kolekcji Burberry Prorsum. Komplet połączyła z wiązanymi botkami Ruperta Sandersona, za ok. 3,500 złotych.

Która z aktorek wyglądała najlepiej?

Reklama

jm