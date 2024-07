Gwiazdy na Gałkowo Masters 2013

1 z 15

Zawody jeździeckie Gałkowo Masters co roku gromadzą tłumy gwiazd. Nie inaczej było tym razem - w Gałkowie mogliśmy podziwiać kilka znanych twarzy polskiego show-biznesu.

W pięknych kreacjach prezentowały się m.in. Kinga Rusin, Karolina Ferenstein-Kraśko, Katarzyna Sokołowska czy Kamila Szczawińska. Panie bawiły się świetnie, mimo że pogoda nie do końca dopisywała. Nie przeszkodziło im to jednak we wspólnej zabawie i... pozowaniu fotoreporterom.

Zobaczcie galerię gwiazd z Gałkowo Masters 2013: