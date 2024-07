1 z 11

Kitesurfing to coraz popularniejsza dyscyplina sportu i co ciekawe Polacy odnoszą w niej spore sukcesy. Organizowane co roku nad polskim morzem zawody Ford Kite Cup przyciągają tłumy publiczności i gwiazd, które uwielbiają kibicować zawodnikom. Podsumowaniem całego sezonu kite'owego w tym roku był wyjazd na słoneczną wyspę Rodos zorganizowany przez sponsora zawodów, firmę Ford.

Podczas tygodniowego pobytu zaproszeni przez organizatorów zawodów Ford Kite Cup 2013 goście uczyli się podstaw kitesurfingu na kultowym spocie w miejscowości Prasonisi. Pasją do tego fascynującego sportu zarazili się: Borys Szyc, Weronika Książkiewicz, Sonia Bohosiewicz, Maja Bohosiewicz, Łukasz Nowicki, Anna Wendzikowska oraz Maciej Jachowski. Co ciekawe gwiazdom na wodzie towarzyszyła Karolina Winkowska, z teamu Forda, trenująca na Rodos przed zawodami Pucharu Świata PKRA w Chinach, które odbędą się już pod koniec października. Karolina zajmuje w tej chwili drugie miejsce

AfterParty.pl trzyma kciuki za Karolinę! A tak polskie gwiazdy radziły sobie ćwicząc kitesurfing: