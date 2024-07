Przed wami nowa porcja hollywoodzkich stylówek. Tym razem znalazłyśmy zdjęcia paparazzi kilku gwiazd, które zostały przyłapane w różnych momentach dnia codziennego. Kourtney Kardashian w czasie dnia spędzanego z córeczką, Charlize Theron na zakupach spożywczych, a Jessica Alba na spacerze z rodziną.

Kourtney Kardashian przy każdej okazji wygląda ładnie i nie zapomina by zawsze mieć na sobie coś designerskiego. Tym razem celebrytka miała na sobie piżamowy komplet w stylu, bądź samego Louis Vuitton. Charlize Theron, mimo, że na zakupy chodzi bez makijażu, to pamięta o tym by być stylową. Modna pelerynka, rurki i torba ze złotymi aplikacjami. Widać, że lubi prosty, ale wyrafinowany look.

Mirandę Kerr, paparazzi przyłapali w jak zwykle stylizacji doskonałej. Cygaretki, prosty top z ozdobną lamówką i duże okulary. Najbardziej jednak spodobał nam się look Jessicki Alby. Podwinięte spodnie w spranym odcieniu wiśni, ekstrawaganckie lordsy, i modne okulary przeciwsłoneczne. Na luzie i z pazurem.

