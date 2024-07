Na premierze filmu "In the Land and of Blood and Honey" nie mogło zabraknąć przyjaciółki Angeliny Jolie, Gwen Stefani.

Gwen mimo wielkiej sympatii jaką darzy debiutującą w roli reżyser przyjaciółkę nie uległa magii czerwonego dywanu i wbrew obowiązującym normom zrezygnowała z eleganckiej sukni.

Piosenkarka założyła biały kombinezon z wiosennej kolekcji swojej marki L.A.M.B.

Jak zwykle prezentowała się świetnie, ale obok Jolie w eleganckiej sukni trochę dziwnie. Niemniej jednak doceniamy konsekwencję Stefani. Gwiazda nie ulega obowiązującym trendom, a jej styl jest zawsze utrzymany w rockowym charakterze. Fryzura Gwen także nawiązuje do wiosennych pokazów artystki. Każda z modelek miała upięte włosy tworzące fantazyjne koczki.

Jak podoba Wam się stylizacja Gwen? Odpowiednia na czerwony dywan?



