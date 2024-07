Grycanki to pasjonatki modowych nowości. Mają w swojej szafie mnóstwo markowych szpilek, sukienek, torebek i spodni. Jak się okazuje, część rzeczy powiela się z tym co można zobaczyć u innych zagranicznych gwiazd.

Reklama

Zobacz: Grycanki pochwaliły się butami wartymi tysiące złotych

Wczoraj pokazywaliśmy wam zdjęcia średniej córki Grycanów przyłapanej na lotnisku w Warszawie. Wiktoria Grycan wyleciała do Wrocławia na konferencję prasową przed pokazem młodych projektantów, w którym będzie gwiazdą wieczoru. Nasza czytelniczka zwróciła uwagę na ciekawy element garderoby Grycanki.

Wiktoria na spotkanie wybrała takie same spodnie w jakich wcześniej mogliśmy zobaczyć Kim Kardashian. Czarne, skórzane z rozbudowaną górą spodnie Wiktoria i Kim zestawiły z topem na ramiączkach pod kolor. Do zestawu Grycanka dobrała przezroczyste Louboutiny z czarnym czubem (taki same jak Rihanna i Alicia Keys na rozdaniu nagród Grammy) i awangardowy naramiennik.

Zobacz: WPADKA na Grammy - Keys i Rihanna w takich samych butach

Zobacz także

Kim postawiła na proste włosy, a Wiktoria na uczesanie w stylu "warkocza księżniczki Fiony", który wykonał fryzjer gwiazd, Kajetan Góra. Która prezentowała się lepiej? Zagłosuj w naszym sondażu poniżej:

Reklama

Wiktoria Grycan na lotnisku w Warszawie, chwilę przed wylotem do Wrocławia na konferencję prasową: