1 z 4

Grażyna Torbicka na festiwal Off Plus Camera wybrała odważne, szerokie spodnie! Dziennikarka jest wielką wielbicielką filmów i na kinie zna się tak dobrze, jak mało kto. Dlatego nie mogło jej zabraknąć na jednym z najpopularniejszych polskich festiwali filmowych. Grażyna Torbicka jest w świetnej kondycji po odejściu z TVP! Podczas wydarzenia zwracała na siebie szczególną uwagę, a wszystko za sprawą odważnych spodni. Gwiazda postawiła na szerokie, białe dzwony, które podczas poruszania się przypominały po prostu długą spódnicę. Do tego klasyczny biały top i biała marynarka, która została przełamana czarnymi guzikami. Jak Wam się podoba wybór Grażyny Torbickiej?

Zobacz: Grażyna Torbicka zarobiła fortunę na kontrakcie reklamowym! A mogła więcej...