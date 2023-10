Właśnie wystartowała jubileuszowa edycja Polsat SuperHit Festiwal. Przez najbliższe trzy dni sopocka scena będzie gościła mnóstwo znamienitych gwiazd, a w tym gronie nie zabrakło oczywiście Dody! Artystka pojawiła się już pierwszego dnia festiwalu. Ze względu na to, że w tym roku gwiazda nie tylko śpiewa, ale także prowadzi festiwal, mogliśmy podziwiać już jej kilka, zjawiskowych kreacji. A to jeszcze nie koniec! Zobaczcie zdjęcia.

Kreacje Dody na Polsat SuperHit Festiwal 2023

Doda - jak zawsze - zadbała o to, aby o jej kreacjach było głośno! Doda już na ściance Polsat SuperHit Festiwal 2023 zachwyciła ultrakrótką, odważną stylizacją, ale okazało się, że to był dopiero początek.

Jak już wspomnieliśmy, na tegorocznym Polsat SuperHit Festiwal Doda jest nie tylko jedną z występujących artystek, ale także prowadzącą. Gwiazda niedługo po pojawieniu się na ściance, zaprezentowała się w kolejnej kreacji u boku Macieja Dowbora. Tym razem piosenkarka zdecydowała się na długą, błyszczącą suknię o kroju syrenki.

W kolejnym wejściu zaś zobaczyliśmy Dodę w zupełnie innej odsłonie, bo nie w sukni, a w bardzo ciekawym, biało-czarnym komplecie. Dodatkowo gwiazda zdecydowała się też związać włosy w kok. To jednak nie był koniec!

Niedługo potem Doda przebrała się po raz kolejny. Gwiazda znów zdecydowała się na biało-czarną stylizację, jednak tym razem była to efektowna, biała sukienka mini, do której piosenkarka dobrała czarne rajstopy i wysokie szpilki. I jak? Który look artystki spodobał się Wam najbardziej?

