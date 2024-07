Wszystko wskazuje na to, że zbliżające się święta wielkanocne nie będą należały do udanych dla Edyty Górniak. Właśnie okazało się, że piosenkarka ma poważne problemy ze zdrowiem! Wbrew temu co donoszą dzisiaj tabloidy i serwisy kopiujące po tabloidach Edyta nie straciła głosu. Jak dowiedziało się AfterParty.pl gwiazda zmaga się z zapaleniem płuc. W rozmowie z naszym dziennikarzem osoba z bliskiego otoczenia gwiazdy zdradziła nieco więcej szczegółów:

- Pierwsze objawy pojawiły się już u Edyty tydzień temu. Źle się poczuła na planie teledysku do piosenki "Nie zapomnij". Z kolei w niedzielę, na planie programu "Bitwa na głosy" producenci przerażeni jej złym stanem wezwali karetkę.

Sama Edyta Górniak nie chcąc robić wokół siebie zamieszania poprosiła o odwołanie ambulansu. Ostatecznie przeziębioną gwiazdą zajął się jej osobisty lekarz. Pod jego opieką diwa wraca teraz do zdrowia. Miejmy nadzieję, że Edyta szybko wróci do formy, bo już za tydzień czeka ją wielki koncert z José Carerrasem.

