Edyta Górniak to jedna z niewielu polskich artystek, która może pochwalić się udaną międzynarodową karierą. Praca diwy ponownie została doceniona poza granicami naszego kraju. Dokładniej chodzi o teledyski do singli, które promują ostatnią płytę wokalistki „My”.

Klipy Edyty do piosenek „Teraz Tu”, „On The Run” i „Consequences” regularnie pokazuje muzyczny kanał 4 World Music Channel, którego zasięg emisyjny obejmuje całą Europę, północną Afrykę oraz środkowo-wschodnią i zachodnią część Azji.

Warto zaznaczyć, że singiel „Teraz - Tu” wykonywany jest przez artystkę w języku polskim. Stacja muzyczna "4 World Music Chanel" rzadko kiedy emituje teledyski do utworów nie śpiewanych w języku angielskim. Widocznie twórczość Edyty Górniak bardzo przypadła do gustu szefom kanału i zrobili wyjątek włączając nagranie do playlisty.

Gratulujemy Edycie Górniak sukcesu i życzymy kolejnych!

