Trwa półfinał piątej edycji The Voice of Poland. W dzisiejszym odcinku swój nowy singiel zaprezentuje Edyta Górniak, która postanowiła do studia zabrać wyjątkową, najbliższą jej osobę, na której wsparcie zawsze może liczyć. Przypomnijmy: Dzisiaj ważny występ Górniak w The Voice. Zabrała ze sobą najbliższą osobę

Dzisiejszy odcinek rozpoczął się od wykonania Żanety Łobudzkiej z grupy Marka Piekarczyka, która wykonała największy hit Agnieszki Chylińskiej - "Kiedy powiem sobie dość". Diwa oceniając wokalistkę zaliczyła małą wpadkę. Edyta pomyliła Chylińską z Edytą Bartosiewicz, na co uwagę zwróciła jej Justyna Steczkowska:

Edyta: Uwielbiam wykonanie swojej imienniczki

Justyna: Imienniczki?

Edyta: No tak, Edyty Bartosiewicz.

Justyna: No ale to Agnieszka Chylińska

Edyta: No tak, rzeczywiście, przepraszam, pozdrawiam Edytkę.