Fani Edyty Górniak wciąż czekają na najnowszą płytę swojej idolki. Jak donoszą media artystka wciąż pracuje nad krążkiem i poprawia najmniejsze szczegół, żeby zachwycić swoją publiczność.

Górniak z pewnością obawia się, że jej piosenki mogą zostać źle odebrane, podobnie jak się stało w przypadku klipu „On the Run”, który miał być zapowiedzią całej płyty.

Złośliwe komentarze jednak nie zniechęcają Edyty do dalszych działań. Wręcz przeciwnie! Jak poinformował „Fakt” Górniak znowu chce podbić azjatycki rynek! Według tabloidu, gwiazda wyjechała ostatnio do Singapuru, żeby porozmawiać z wydawcami o ewentualnej współpracy.

Edyta, która w 1997 roku osiągnęła ogromny sukces na tamtejszym rynku muzycznym ma teraz szansę na odzyskanie statusu gwiazdy.

- Jest tylko jeden warunek, album musi najpierw odnieść sukces w Polsce, dopiero wtedy zostanie wydany w Azji- napisał „Fakt”.

Czy Edyta powtórzy sukces sprzed lat?

