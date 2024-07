Nowy sezon "Top Model" wzbudza dużo kontrowersji. Dzięki temu, że w programie udział mogli wziąć także mężczyźni show zyskało nową jakość. Najwięcej mówi się o Mateuszu Madze (zobacz: Mateusz Maga z Top Model prześladowany w sieci). Ostatnio także na tapetę wzięliście Michała Baryzę, który przed udziałem w show pracował w klubie dla gejów. Zobacz: Mamy zdjęcia Baryzy w klubie gejowskim

Są też inni panowie, którzy wzbudzają więcej pozytywnych emocji wśród widzów i pozostałych uczestników. Z pewnością należy do nich Góral, czyli Mateusz Jarzębiak, faworyt Joanny Krupy. Nie da się również ukryć, że jest on jednym z najprzystojniejszych modeli tego sezonu. Czyżby jego uroda wpadła w oko jednej z uczestniczek? Wiele na to wskazuje.

Dzisiejszy odcinek "Top Model" przyniesie wiele emocji, a zwłaszcza sesja Górala i Eweliny Pachuckiej. Para podczas pracy z fotografem zachowywała się bardzo naturalnie, a ich pozy i pocałunek były bardzo sugestywne i namiętne.

Czy będzie z tej znajomości coś więcej? :)



