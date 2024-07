Anna Głogowska to z pewnością jedna z najlepszych tancerek z „Tańca z gwiazdami”. Jej osiągnięciami i talentem zachwycali się jurorzy i widzowie programu. Partnerka Piotra Gąsowskiego już dziewięć razy pojawiała się w tanecznym show, jednak dopiero w ostatniej edycji udało się jej zdobyć główną nagrodę.

Szczęśliwa tancerka przyznała w rozmowie z „Faktem”, że do ostatniej chwili zastanawiała się czy pojawić się w 13.edycji programu.

- Myślałam, że jestem już stara i brzydka, a przecież tylu pięknych i młodych tancerzy czeka w kolejce na udział w tym show. Myślałam sobie: „Nie , Ania, idź już do domu”… I teraz bardzo się cieszę, że sobie tym nie odmówiłam, bo trafiłam na Kacpra. Bardzo się cieszę- zdradziła w rozmowie z tabloidem.

Niestety, Anna Głogowska nie chce już występować w „TzG”! Tancerka wyznała jednak, że pojawi się w programie pod pewnym warunkiem… Jeśli do tańca poprosi ją Borys Szyc!

Kto wie, może kiedyś spełni się marzenie Anny Głogowskiej!



