Zdobywca nagrody BRIT oraz wielu platynowych płyt- muzyk, George Ezra, zadebiutował swoim niezwykle zaraźliwym, singlem „Green Green Grass”, drugim utworem, z nowego albumu „Gold Rush Kid”, który ukazał się 10 czerwca nakładem Columbia Records.

„Green Green Grass” podąża za euforycznym pierwszym singlem i otwierającym album „Anyone For You”, który nadal wspina się na oficjalnej liście singli w Wielkiej Brytanii i jest piosenką numer jeden w brytyjskim radiu, z rotacją na listach wszystkich głównych stacji. George wypuścił obie piosenki podczas entuzjastycznie przyjętych swoich ostatnich, kameralnych koncertów w Londynie, Manchesterze i Edynburgu –występów określanych jako „a joyous singalong that was impossible to resist” (5*, The Telegraph), „blazing sunshine tempered by subtle shadow” (4*, Evening Standard) oraz „hooks so plentiful he could go long-line fishing with them” (4*, The Guardian).

Dzieciak z gorączki złota? To ja - mówi George, zastanawiając się nad tytułem swojej trzeciej płyty - The Gold Rush Kid”– 12-stki wspaniałych, poruszających, wzniosłych piosenek, które bardziej niż cokolwiek innego „brzmią jak ja. To je łączy.

Po dwóch przebojowych albumach – „Wanted On Voyage” (2014) i „Staying At Tamara's” (2018), które osiągnęły pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie, a drugi z nich przyniósł mu swój pierwszy singiel numer 1 - „Shotgun” oraz zdobył nagrodę Brit Award 2019 dla brytyjskiego męskiego artysty solo – nadszedł czas, aby wrócić do domu i spojrzeć w głąb serca, z albumem napisanym i wyprodukowanym w całości w Londynie wraz z wieloletnim współpracownikiem – Joelem Pottem.

Po wydaniu Gold Rush Kid, Ezra zagrał swój największy dotychczasowy show, wyjątkową całodniową imprezę w londyńskim Finsbury Park 17 lipca 2022 roku. Do George'a, na jego pierwszym od prawie trzech lat występie na żywo, dołączyli goście: Blossoms, Holly Humberstone, Mimi Webb, The Big Moon, Mychelle i London International Gospel Choir. George nawiązał również współpracę z YouTube Music, aby zostać partnerem akcji Sustainability w 2022 roku. Mówi:

Jestem świadomy, że tworzenie, koncertowanie i promowanie płyty ma wpływ na środowisko, więc z przyjemnością ogłaszam, że współpracuję z YouTube Music jako ich partner ds. rozwoju nienaruszającego równowagi ekologicznej w 2022 r. Przekazali bardzo hojny wkład finansowy, aby wesprzeć wybrany przeze mnie cel; będzie to The National Trust, który ciężko pracuje, aby odwrócić degradację przyrody i zmniejszyć wielkość zmian klimatycznych poprzez sadzenie drzew i przywracanie krajobrazów. Razem wykorzystamy te pieniądze bezpośrednio na zasadzenie 17 000 drzew w całej Wielkiej Brytanii.

George Ezra zagra na warszawskim Torwarze już 19.02.2023. Bilety do nabycia na stronie Live Nation tutaj.