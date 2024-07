Tremę i zdenerwowanie Nataszy Urbańskiej w pierwszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” zauważyli wszyscy. Sama Urbańska zaraz po zakończeniu programu przyznała, że nie potrafiła poradzić sobie ze stresem.

Jak poinformował „Fakt”, Piotr Gąsowski postanowił pomóc swojej koleżance opanować zdenerwowanie przed kamerami. Według tabloidu Gąsowski zaprosił Nataszę na spotkanie by „delikatnie wytłumaczyć jej, na czym polega praca prowadzącej show”.

Wygląda więc na to, że Piotr Gąsowski postanowił zaopiekować się debiutującą w roli prowadzącej show, Nataszą. Ciekawe co na to Janusz Józefowicz…

