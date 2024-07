1 z 7

Doda znów blondynką? Piosenkarka pokazała się w nowej fryzurze i wszystko wskazuje na to, że piosenkarka znudziła się już swoimi ciemnymi lokami. Gwiazda tuż przed swoim sylwestrowym występem w Zakopanem zdecydowała się na radykalną zmianę i przefarbowała się z platynowego blondu na ciemny brąz. Teraz Doda pokazała swoim fanom na Instagramie kolejną fotkę, na której pozuje w znacznie jaśniejszych odcieniach. Czyżby postanowiła wrócić do dawnego koloru włosów? A może to tylko peruka? Jedno jest pewne- look Dody zachwycił internautów.

Wow świetnie w tym kolorze włosów ! ???????????????? W tych włosach zdecydowanie jest Ci najlepiej wow ???????????? Bosko w nowym kolorze ????- pisali internauci pod zdjęciami Dody.

Zobaczcie, jak teraz wygląda Doda i jak zmieniała się zaledwie w kilka ostatnich tygodni! Widać, że gwiazda uwielbia eksperymentować!

Zobacz także: Jakie kolory pasują osobom o ciemnej oprawie oczu?