W warszawskiej restauracji Laboratorium odbyła się konferencja Herbalife Triathlon Gdynia 2014. Ambasadorkami imprezy zostały same kobiety - 3 znane aktorki: Małgorzata Foremniak, Katarzyna Glinka i Karolina Gorczyca. Herbalife Triathlon Gdynia 2014 odbędzie się na początku sierpnia tego roku, dlatego gwiazdy mają czas by dojść do odpowiedniej formy.

Małgorzata Foremniak, wybrała elegancką stylizację. Czerń zawsze jest dobrym rozwiązaniem, a golf jest hitem aktualnego sezonu! Karolina Gorczyca i Katarzyna Glinka wybrały niej formalne stroje. Luźna sukienka i sweterek to ich wybór. Zobaczcie jak wyglądały w całości zaglądając do naszej galerii zdjęć.

