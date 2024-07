Florence and the Machine już od wielu lat odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Charyzmatyczna wokalistka zespołu zachwyca swoim oryginalnym głosem miliony fanów na całym świecie. Polscy sympatycy Florence and the Machine mogli usłyszeć ich najwieksze przeboje na zeszłorocznym koncercie Orange Warsaw Festiwal. Zobacz: Polscy fani zrobili Florence wielką niespodziankę. Pochwaliła się nią przed całym światem

W sieci pojawił się właśnie najnowszy klip Florence " Ship To Wreck". Teledysk został nakręcony w domu artystki, co z pewnością jest ogromną niespodzianką dla jej fanów.

Zobaczcie najnowsze dzieło Florence and the Machine: