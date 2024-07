Joanna Krupa w finale „Top Model: Zostań Modelką” miała przebierać się aż trzy razy, jednak cały program poprowadziła w jednej i to niezbyt udanej stylizacji.

Czarna suknia do ziemi nieznanego projektanta wywołała burzę nieprzychylnych komentarzy.



Suknia z jednej strony była zwyczajnym biustonoszem typu push-up, z drugie ramiączko przyozdobione było dziwnym skrzydełkiem.



Mimo, że piękna biżuteria odrobinę ratowała look, to i tak prowadząca mogła wybrać i wiele lepiej!



Jak oceniacie tę stylizację?



