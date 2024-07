Już jutro odbędzie się wielki finał piątej edycji programu "The Voice of Poland". Choć cała uwaga będzie skupiona na zawodnikach, producenci postarali się o doborowe towarzystwo gwiazd - pojawią się m.in. Margaret i Halina Mlynkova. Przypomnijmy: The Voice zaprosił plejadę gwiazd na finał. W żadnym programie nie było aż tylu gości

To jednak nie koniec niespodzianek. Widzów czeka również wielka muzyczna uczta z Justyną Steczkowską w roli głównej. Diwa na scenie pojawi się z tegorocznym laureatem nagrody Grammy - Włodkiem Pawlikiem. Wyjątkowy duet artystów wykona kołysankę z filmu „Rosemarry’s Baby”. To nie pierwszy raz kiedy Justyna będzie miała okazje zaśpiewać przy akompaniamencie jazzowego pianisty. Wraz z Pawlikiem wystąpiła już podczas tegorocznego "Sabatu Czarownic", gdzie była największą gwiazdą wydarzenia.

Czekacie na wspólny występ Pawlika i Steczkowskiej?

Justyna Steczkowska w półfinale The Voice: