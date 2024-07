1 z 7

Jamie Dornan nago w reklamie, ale jako... 21 latek. W sieci pojawiły się zdjęcia z kontrowersyjnej sesji zdjęciowej z udziałem filmowego Christiana Greya. W czwartkowym programie Late Night With Seth Meyers znana aktorka Malin Akerman przypomniała swoją rozbieraną sesję zdjęciową dla marki odzieżowej Abercrombie & Fitch, w której wziął również udział Jamie Dornan! Zobaczcie koniecznie!

Jamie Dornan nago w reklamie!

Sesja z udziałem filmowego Greya jest bardzo gorąca. Na jednym ze zdjęć Jamie pozuje z innym modelem oraz aktorką, symulując... seks grupowy! Na każdym ze zdjęć Dornan jest bez ubrań! Czy to, że te fotki ujrzały światło dzienne teraz, kiedy film "Ciemniejsza strona Greya" jest w kinach, to przypadek? ;) Przypomnijmy - już przed premierą pierwszej części - "50 twarzy Greya" do sieci również wyciekły nagie zdjęcie Jamie Dornana z jego nagiej sesji.

Czy to zaszkodzi czy pomoże mu w karierze? Zobaczcie!