Katarzyna Figura udzieliła wywiadu magazynowi "Viva!", w którym rozlicza się ze swojej traumatycznej przeszłości. Gwiazda zdecydowała się odsłonić wszystkie karty życia "poza salonami" i jak się okazuje, nie tylko w życiu prywatnym przeżywała kryzys. Jej relacja miała wpływ także na "zaniedbywanie pracy, kontaktów zawodowych i zatracenie w rozwijaniu umiejętności".

Podczas pobytu w Hollywood Figura dostała propozycję od samego Roberta Altmana. Nie udało się jednak nawiązać współpracy, chociaż szanse na nią były podobno duże.

- Pamiętam, że szykowałam się na spotkanie z Robertem Altmanem. Przygotowywał wtedy swój kolejny film "Town and Country", w którym miałam nadzieję zagrać. Wyglądałam naprawdę wspaniale. Tuż przed wyjściem, zupełnie bez powodu, doszło do potwornej awantury. Zaczęłam płakać, byłam roztrzęsiona, rozpłynęłam się jak kałuża. Zadzwoniłam do Altmana i powiedziałam, że zepsuł mi się samochód, próbując przełożyć spotkanie. Ale następnego dnia w produkcji filmu już nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Stałam się wtedy ofiarą mojego przyszłego męża.