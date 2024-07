Życie wielkich gwiazd kojarzy nam się z blichtrem, ogromnymi pieniędzmi i oszałamiającą popularnością. To jednak tylko jedna strona medalu. Druga to ogrom poświęceń, trudności w prowadzeniu normalnego życia rodzinnego oraz przede wszystkim utrata prywatności. Fergie ostatnio mocno dały się we znaki te trudności. Gwiazda postanowiła zrobić sobie przerwę i odpocząć.

- Mam dość ciągłego latania po świecie, chaosu który temu towarzyszy, potrzebuję równowagi w życiu - wyznała "Cosmpolitanowi". - Chcę być częściej w domu, chcę żeby moja rodzina się powiększyła. Potrzebuje po prostu odpocząć.

Przykład piosenkarki Black Eyed Peas dobitnie pokazuje, że pieniądze to nie wszystko.

