Powoli można odliczać dni, które pozostały do wielkiego finału głosowania Viva Comet (czytaj: Znamy nominowanych do Viva Comet). Jak co roku, muzyczna stacja Viva Polska zorganizowała plebiscyt, w którym walczą ze sobą artyści do których należał miniony rok. W tym zacnym gronie znalazła się m.in. Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak i Marina.

Jak udało nam się dowiedzieć, galę poprowadzi niezawodna Kasia Kępka, która niedawno została także współprowadzącą nowego show "Tylko taniec". Przy okazji konferencji programu zapytaliśmy Kasię m.in. o to, komu w tym roku kibicuje. Zdradziła nam swoich faworytów. Okazuje się, że według niej największe szanse na wygraną ma... Zresztą, zobaczcie sami:

