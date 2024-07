"Fakt" najwyraźniej nie wytrzymał zmasowanego ataku. Po fali krytyki, jaką w mediach wywołała okładka ze zdjęciem umierającej dziewczynki - ofiary ataku siekierą przed księgarnią w Kamiennej Górze i masowym nawoływaniu do bojkotu pisma, postanowił przeprosić. Redaktor naczelny gazety Robert Feluś umieścił na stronie swojego pisma oświadczenie, w którym przeprasza wszystkich dotkniętych publikacją.

Wcześniej przez media przetoczyła się prawdziwa burza. "Fakt" krytykowali ludzie znani i nieznani - Najpierw Magda Różdżka dała emocjonalny wpis na temat czwartkowej okładki “Faktu”. Potem do dyskusji w równie mocny sposób włączyła się Basia Kurdej-Szatan. Nie szczędziła naprawdę ostrych słów nazywając gazetę nawet "kłamliwym g..."

W związku z okładką głos zabrała też Karolina Korwin-Piotrowska. Apelowała do dziennikarzy:



Tak po ludzku walnijcie się w swoje puste łby. Żenada, masakra, koszmar… Jak to jeszcze można nazwać? Odczłowieczenie? Upadek? Jak nisko można upaść? (...) Wy macie "misję" informowania ludzi. Wsadźcie ją sobie w dupę. Dokładnie TAM. Używam ostrych słów, bo dałam wam świnie zarobić dzisiaj i leży przede mną gazeta, w niej zdjęcie umierającego dziecka, a jedyne, co mogę zrobić, to płakać. I napisać ten tekst - napisała Karolina Korwin-Piotrowska.