Ewelina Lisowska pokazała zdjęcie bez makijażu! Na Instagramie artystki pojawiło się interesujące zestawienie zdjęć gwiazd w pełnym makijażu, z perfekcyjną fryzurą oraz w seksownej stylizacji w kontraście do... naturalnego looku Eweliny. Na drugim zdjęciu piosenkarka nie ma na sobie makijażu, jej włosy są w lekkim nieładzie, a ponętny dekolt zastąpiła zapięta pod szyję kurtka. To już nie pierwszy raz, gdy wokalistka pokazuje w sieci swoje zdjęcie bez makijażu. Co na to fani? Zdjęcie natychmiast zyskało ponad tysiąc polubień, fani Eweliny Lisowskiej są wyraźnie zachwyceni widokiem swojej idolki w naturalnej wersji!

Bez makijażu wyglądasz młodziej. Czy z makijażem czy bez nadal jesteś ładna. Obie formy świetne - ładnemu we wszystkim dobrze. Całkowicie inaczej wyglądasz bez makijażu.

A Wam jak się podoba Ewelina bez makijażu?

Ewelina Lisowska w makijażu i bez.

Instagram

Artystka bardzo dba o swój perfekcyjny wizerunek.