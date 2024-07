Ewelina Lisowska nie chwali się swoim życiem prywatnym, a z fanami dzieli się jedynie pomysłami na dalszą drogę zawodową. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek i zamieściła romantyczne zdjęcie ze swoim nowym chłopakiem. Zobacz: Ewelina Lisowska ma nowego chłopaka. Pochwaliła się intymnym zdjęciem

Reklama

Niedawno do sieci trafił długo wyczekiwany przez fanów teledysk do piosenki "Aero Plan II". Lisowska nagrała go we wrześniu 2013 roku, ale według relacji, wytwórnia, z którą współpracowała uniemożliwiła jej wypuszczenie tego klipu. Dopiero teraz artystka pokazała fanom swoje dzieło i co najciekawsze jest to jeden z jej najlepszych teledysków. Jak zawsze możemy zobaczyć wokalistkę w mrocznej odsłonie, ale też w efektownym indiańskim stroju.

Jak Wam się podoba?

Zobacz na Polki.pl: Za kim tęskni Ewelina Lisowska?

Zobacz także

Reklama