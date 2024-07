Ewa Minge pochwaliła się nowym samochodem.

Ewa Minge pochwaliła się nowym autem. Projektantka pokazała swoim fanom na Facebooku swoje luksusowe i robiące ogromne wrażenie auto. Minge postawiła na markę BMW w czarnym matowym kolorze. Modowa ekspertka pod fotkami przyznała, że "od lat kupuje agresywne mało damskie fury". Na gwiazdę odbierającą swoje wymarzone auto z salonu czekała mała niespodzianka. Okazuje się, że - oprócz samochodu - na Ewę Minge czekał tort, kwiaty i szampan.

No to przyszedł czas na wymianę batmobila baaaardzo dziekuje BMW Polska a przede wszystkim BMW OLSZOWIEC POZNAN gdzie od lat kupuje agresywne mało damskie fury .....za profesjonalizm i cudny tort róże i inne niespodzianki za specjalne zestawienie "nierealnego zamówienia "i realizację - napisała Ewa Minge (pisownia oryginalna). Czyż moja nowa kurteczka by Eva Minge nie pasuje idealnie do mojego nowego agresora ???? .....i ten tort od BMW Olszowiec i te róże ......oj czasami z pracy ciężkiej taki kołacz sie trafi.....a zeby nie było lekko to ten weekend pracuje tez.