Za nami kolejne emocje związane z największym talent show TVN-u, czyli "X Factor". Stacja podjęła fantastyczną decyzję angażując Ewę Farną. Jej pojawienie sprawiło, że program zyskał na atrakcyjności - wokalistka nie kryje swoich uczuć a jej zachowanie jest bardzo spontaniczne, dzięki czemu całość nie wygląda na wyreżyserowaną i sztuczną. Przypomnijmy: Ewa Farna popisuje się na planie "X Factor"

W dzisiejszym odcinku mieliśmy możliwość wysłuchania kilku naprawdę uzdolnionych osób, największe emocje wzbudził jednak wokalista, który zdecydował się zaśpiewać przed komisją utwór "Use Somebody". Po jego wykonaniu z oczu Ewy polały się łzy.

ja bardzo przepraszam, ale to było... to było tak strasznie prawdziwe, pan ma 36 lat i porywa pan 20-latkę... ja ryczę, bo uwierzyłam we wszystko co pan śpiewa... - powiedziała wyraźnie wzruszona gwiazda