Wiosną na antenie TVN już po raz czwarty widzowie będą mogli oglądać zmagania młodych wokalistów w show X-Factor. Do składu jurorskiego dołączyła Ewa Farna i to ona typowana jest na największą gwiazdę programu i wabik, który ma zwiększyć oglądalność. Przypomnijmy: Ewa Farna zaskoczyła szczuplejszą figurą podczas konferencji ramówki TVN

Przez ostatnie kilka tygodni miały miejsce już castingi, podczas których wyłoniono najlepszych wokalistów i nowość w tym sezonie - zespoły. TVN zaprezentował też nowy zwiastun programu, który miał pokazać, czego możemy się spodziewać wiosną, gdy zostaną wyemitowane pierwsze odcinki. Zapowiedź zaczyna się od brawurowego występu acapella "I Will Always Love You" w wykonaniu Ewy Farnej i... gdzieś już to widzieliśmy.

Fani zagranicznych edycji X-Factora zauważyli, że scenka jest niemal idealną kopią sytuacji z amerykańskiej wersji programu, gdzie w ten sam sposób zza stołu jurorskiego popisywała się Nicole Scherzinger, niegdyś członkini Pussycat Dolls. Zbieg okoliczności? Nie od dziś polskie edycje show czerpią garściami od zachodnich formatów.



Porównajcie sami. Która wypadła lepiej - Ewa czy Nicole?

