Kilka dni temu Ewa Farna zamieściła na profilu społecznościowym swoje pierwsze zdjęcie z wyprawy do USA. Co prawda pochwaliła się tylko przejażdżką metrem i pokazała brata, ale znając jej gorący temperament, wiedzieliśmy, że jest to dopiero przedsmak jej wizyty w Ameryce. Przypomnijmy: Ewa Farna pokazała brata

Gwiazda nie tracąc czasu ruszyła na podbój Stanów. Zanim da koncert dla Polonii, Ewa zwiedza najważniejsze miejsca w Nowym Jorku. Zaczęła od "The Phantom of the Opera" na Broadway'u, gdzie spotkała wiele znanych twarzy Hollywood, niestety tylko z wosku. Na swoim profilu społecznościowym pokazała zdjęcia m.in. z Einsteinem, a także ze znanymi artystami z branży muzycznej, jak: Marilyn Monroe, Alicią Keys, Michaelem Jacksonem, Justinem Bieberem. Nie zabrakło też zdjęć z Johnny Dppem, przy którym dodała komentarz śmiejąc się z tytułów tabloidowych artykułów:

- Nareszcie oficjalnie razem! Farna pokazała kochanka! Przystojny? - napisała na Facebooku.

Po Broadway'u przyszedł czas na Wall Street, które gwiazda określiła jako miejsce „kasy i lansu” oraz Statuę Wolności. A na deser wybrała się na galę... Grammy:

- And now...? Watching Grammy! Wreszcie w ludzkim czasie!;-)

Jakie jeszcze miejsca w Nowym Jorku odwiedzi Farna? Tego nie wiemy, ale z pewnością, będzie się dużo działo ;) Zobaczcie fotorelację Ewy Farnej z Nowego Jorku: