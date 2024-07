Ewa Farna pokazała zdjęcie z nagrań programu "Idol". Odpowiedziała też na krytyczny komentarz jednego z internautów!

Już za kilka miesięcy będziemy mogli zobaczyć powracający po latach wielki hit stacji Polsat - talent show "Idol". Wiemy już, że w jury zabraknie Kuby Wojewódzkiego czy Jacka Cygana, jednak - jak się ostatnio okazało - uczestników programu będą oceniać równie wielkie nazwiska. W jury zobaczymy Elżbietę Zapendowską, Wojciecha Łuszczykiewicza, Janusza Panasewicza i Ewę Farną, która właśnie pochwaliła się fotką z castingów.

Castingi z jury od matury do emerytury - podpisała fotkę.

Zdjęcie i samo pojawienie się Ewy Farnej w programie "Idol" nie wszystkim przypadło do gustu. Pod wpisem jurorki pojawił się komentarz w którym ktoś zarzucił Ewie, że zamiast rozwijać własną karierę, woli "marnować" się za stołem jurorskim.

Ewa Farna odpowiedziała na zaczepkę internauty! Co odpisała?

Robie co mnie cieszy,bawi, rozwija. A to rozwija mnie tez muzycznie, poznaje nowych ludzi, słysze poglady mlodych muzykow, moge byc przy ich poczatkach a na dodatek, jest to zawsze niesamowita przygoda! A takich ja sie w zycie nie wystrzegam - odpowiedziała Ewa Farna (pisownia oryginalna)