Od lata ubiegłego roku ciało Ewy Farnej wyraźnie zaczęło się zaokrąglać. Tak przynajmniej uważali spece od wizerunku, czym wywołała się spora dyskusja w mediach. Dla samej Ewy nie był to kłopot. W wywiadach gwiazda zapewniała, że czuje się dobrze w swoim ciele i jest przykładem nastolatki, która nie ma kompleksów z powodu swojej figury (czytaj: "Nie przejmuję się tym co piszą"). Do czasu.

Niedawno Ewa wzięła udział w sesji do czeskiego magazynu "Xantypa", w której prezentuje się wyraźnie szczuplejsza i mocno wylaszczona. Ciekawe czy Farna zaczęła regularnie uprawiać fitness, czy zdecydowała się na jakąś dietę?

