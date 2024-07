Dołączenie Ewy Farnej do grona jurorów 4. edycji "X-Factor" spowodowało jeszcze większe zainteresowanie programem. Z pierwszych relacji z castingów wynika, że gwiazda sporo namiesza chociażby tylko swoimi odważnymi stylizacjami. Obstawiamy też, że Ewa zaskoczy swoją nieprzewidywalnością. Zobacz: Farna błysnęła dużymi piersiami na castingu

W rozmowie z tvn.pl Ewa opowiedziała jak odnajduje się w roli jurora u boku Tatiany Okupnik, Kuby Wojewódzkiego i Czesława Mozila. Przed kamerą podsumowała krótko każdego z nich:

- Ja mam wielką pokorę do tego, co robi, a robi tyle rzeczy - gra w teatrach, pisze, jest jurorem, ma swój program, gra w radiu. I na tyle on jest znaną osobowością, jest kontrowersyjny, inteligentny i bystry, i kiedy taka osoba powie: "Ewa, byłoby fajnie gdybyś była z nami w X-Factora i siedziała obok mnie" to dla mnie to jest na tyle wielkie wyróżnienie, że miało wpływ na moją decyzję - powiedziała Ewa o Kubie.