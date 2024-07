Ewa Farna pochwaliła się bardzo odważną fotką w sieci. Piosenkarka pokazała zdjęcie prosto z łóżka, na którym wygląda jakby pozowała nago! Gwiazda i jurorka w powracającym po latach programie "Idol" właśnie tak odpoczywa po swoim kolejnym występie. Ewa Farna już nie raz pokazywała zdjęcia w seksownych i bardzo kobiecych stylizacjach - tym razem jednak piosenkarka rozbudziła wyobraźnie swoich fanów!

Po pieknym koledowaniu w cudownej katedrze w Pelplinie, klade sie padnieta... Do zobaczenia jutro na koncercie plenerowym w Elblagu! Ide spac, by jutro miec glosisko i dla Was zaspiewac.. Zima jednak daje sie we znaki.. Dziekuje wszystkim artystom oraz calej ekipie pracujacej przy tym wydarzeniu, bylo mi bardzo zimno, ale tez bardzo milo. Dobrej nocy...!- Ewa Farna napisała pod zdjęciem (pisownia oryginalna).