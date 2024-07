Ewa Farna ostatnio zaskakuje wyznaniami na swój temat. Niedawno młoda gwiazda rozbrajająco szczerze przyznała, że "jest wieśniarą", a teraz zdradziła, że "jest egoistyczna". W rozmowie z Robertem Janowskim w programie "Muzyka mojego życia", Farna skomentowała swój udział w "Bitwie na głosy".

Sympatyczna gwiazda przyznała, że polubiła rolę dowodzenia grupą, co według niej podchodzi pod egoizm. Dzięki takiemu podejściu dzisiaj Ewa jest w pełni świadomą swojej wartości jedną z największych gwiazd w Polsce i Czechach.

- Mam alter ego, które jest introwertykiem. Steruję zespołem. Lubię to robić, chociaż przez to jestem egoistką. Walczę, jak już do czegoś idę, tak na sto procent.