Ewa Chodakowska spędza święta Wielkanocne w Afryce. Kilka dni temu trenerka Polek pochwaliła się na Facebooku informacją o tym, że jej mąż postanowił zrobić jej niespodziankę i zabrać w wymarzoną podróż. Jej wpis wywołał sporo zamieszania w sieci, bo Ewa przyznała, że po raz pierwszy od kilku lat znika z Facebooka na kilka dni i nie będzie w stałym kontakcie ze swoimi fankami. Całe szczęście dla nas oraz fanek Ewy, trenerka znalazła czas na to, żeby wrzucić kilka uroczych zdjęć z wakacji. Pod jednym z nich na Instagramie pojawił się bardzo długi wpis Ewy, w którym trenerka opowiada o tym, że wracając kilka lat temu do Polski, podjęła duże ryzyko, bo w Grecji też mogłaby uprawiać swój zawód. Ona jednak postawiła wszystko na jedną kartę.

Mogłam zostać w Atenach i do dzisiaj prowadzić swoje studio wypełnione treningami grupowymi i personalnymi od 8:00 - 21:00 ... ale gdzies w głębi serca czułam ze stać mnie na wiecej .. ze to co robię dla kilkudziesięciu swoich podopiecznych mogę robić na duzo większa skale .. Ludzie pukali mi do głowy !! "Gdzie ty jedziesz ? Przecież niczego ci nie brakuje!!" ???????? Postawiłam wszystko na jedna kartę, zaryzykowałam WSZYSTKO ! Łącznie z moim związkiem .. Po powrocie do Polski zapukałam do wszystkich możliwych drzwi i przekonałam kazda osobę stającą na mojej drodze, ze mam dobre intencje i jestem autentyczna w mojej "misji" ???????? .. Podporządkowałam pasji całe moje życie .. przełożyłam ja na prace i wypracowałam to o czym zawsze marzyłam - poprawić jakość życia milionów Polek Kiedy kochasz to co robisz i widzisz tego wspaniałe efekty nie potrafisz inaczej .. Pasja, praca, zycie - dla mnie to jedno i to samo .. Kazda zmotywowana osoba to jej i mój sukces.. Czuje sie spełniona ????CZASEM TRZEBA ODWROCIĆ SIE NA PIĘCIE I ZACZĄĆ WSZYSTKO RAZ JESZCZE .. od początku ( pisownia oryginalna) - napisała pod jednym ze zdjęć Ewa.