Ewa Chodakowska to już nie tylko ulubiona trenerka Polek. To również ulubiona autorka, tym razem... przepisów. Jej "Zdrowe koktajle" - książka napisana wraz z mężem Lefterisem Kavoukisem, stała się hitem wydawniczym, trafiając na listy bestsellerów.

Ewa Chodakowska i jej mąż byli w sobotę gośćmi Warszawskich Targów Książki. Fani trenerki i jej przepisów mogli spotkać się z gwiazdą, dostać autograf, czy kupić książkę na stoisku wydawnictwa Edipresse. Sama Ewa była wręcz rozchwytywana przez fotoreporterów.

O czym jest książka Ewy Chodakowskiej?

"Zdrowe koktajle" to przepisy na koktajle śniadaniowe, czy przekąski dopasowane do indywidualnych potrzeb. To też kopalnia inspiracji, jak urozmaicić swoją codzienną dietę.

To już kolejne wydawnictwo Ewy. Rok temu hitem była jej inna książka - "Myślnik. Twój codzienny motywator"

